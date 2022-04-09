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小學老師換跑道變女警 發揮專業教女大生防跟騷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

跟蹤騷擾法今年6月1日正式上路，輔仁大學一群女大學生今天到新北市婦幼警察隊請教路上遇到遭人跟蹤騷擾該怎麼辦，新北市婦幼警察隊女警楊佳潔表示，保持冷靜，往人多的方向走，或是利用手機APP撥打視訊報案電話，警察一定會在最快的時間抵達。

有女大學生表示，現今通訊軟體發達，有時候在網路上碰到陌生人傳訊息騷擾，甚至傳送不雅猥褻照片，或是利用視訊通話時裸露騷擾，對於這樣的行為，楊佳潔建議可善用手機錄音、錄影功能，遇有傳送猥褻照片者要截圖保全證據，防止訊息被收回，如果是言語性騷擾也可以錄音存證，千萬不要隱忍。

過去社會大眾對於性侵害被害人常有「完美被害人的迷思」，認為如果被害人穿著暴露、或是出入不當場所，就是自己行為不檢點，楊佳潔也坦言，確實有許多受害人會自責，還擔心遭到異樣眼光不敢報案，她呼籲，犯罪發生是加害人的問題，跟被害人穿著打扮無關，鼓勵受害者要勇敢報案求助。

從警13年，現年37歲楊佳潔原是台北教育大學教育學系畢業，曾在國小擔任實習老師，看不慣公車色狼大膽襲臀女學生，伸鹹豬手騷擾，儘管對方落荒而逃，但也讓她興起想「當警察、抓色狼」的念頭，報考警察特考順利錄取，先在新莊警分局丹鳳所服務4年，進入新北婦幼隊後，成為「守護婦幼」正義使者，常代表婦幼警察隊參加媒體宣導節目，向民眾推廣婦幼安全觀念及示範防身術。

楊佳潔說，依跟騷法規定針對特定人反覆實施跟蹤尾隨、盯哨守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資等八種行為樣態，違反被害人意願及心生畏怖，即觸犯跟騷法，新法賦予的保護措施，包括警方可開立告誡書；告誡後二年內再犯，可向法院聲請保護令；違反保護令，可依現行犯逮捕，還可透過檢方聲請預防性羈押，有效保護被害人，未來新北警察也會落實跟騷法的執行，讓婦幼安全獲得充分保障。

新北市婦幼警察隊女警楊佳潔（左）常代表婦幼隊參加媒體宣導節目，向民眾推廣婦幼安全觀念及示範防身術。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼警察隊女警楊佳潔（左）常代表婦幼隊參加媒體宣導節目，向民眾推廣婦幼安全觀念及示範防身術。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警楊佳潔曾擔任國小實習老師，換跑道變女警發揮專業教輔大女大學生如何防跟騷。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警楊佳潔曾擔任國小實習老師，換跑道變女警發揮專業教輔大女大學生如何防跟騷。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼警察隊女警楊佳潔是台北教育大學畢業，看不慣公車色狼大膽襲臀女學生，報考警察特考順利錄取，已從警13年。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼警察隊女警楊佳潔是台北教育大學畢業，看不慣公車色狼大膽襲臀女學生，報考警察特考順利錄取，已從警13年。圖／婦幼隊提供

警察 跟騷法

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