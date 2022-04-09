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台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音民怨 警聯合稽查18件違規

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台3線台南市山區沿線周邊社區經常改裝車輛呼嘯而過，吵雜噪音引發民怨；玉井警分局今天會同麻豆監理站、市環保局及交通大隊在台3線楠西段370公里處執行「監警環聯合稽查」，針對改裝各式車輛攔查86輛、噪音檢測10輛3輛不合格，開罰改裝車輛6件、無照駕駛1件、越級駕駛2件、擅自變更原規格設備5件及電系設備不可變更而變更行駛4件，總計18件分別告發或通知召回檢驗。

玉井分局表示，這次聯合稽查勤務依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰；若有改裝車燈，排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

分局長林獻力表示，轄區台3線及台20線等路段山區景色怡人，每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛所引起環境噪音令人反感，不僅影響安寧秩序，更易造成危險；玉井分局每月洽請麻豆監理站及環保局執行防制車輛改裝聯合稽查，並請交大出動警用大型重機車配合攔查。

台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南沿線改裝車呼嘯噪音惹民怨，警聯合稽查18件違規。記者周宗禎／翻攝

噪音 監理站 台南

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