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加強噪音車取締 林口警昨攔79車告發7件
近來不時有改裝噪音車，利用深夜在新北市泰山、林口兩區飆行擾民清夢。昨天深夜林口警分局聯合環保局稽查人員，在泰、林兩區噪音車輛易飆行路段設立稽查點。短短兩個小時，就攔下79輛，並依噪音管制法開出7張罰單。
據了解，新北市泰山、林口兩區，近來不時有非法改裝排氣管車輛，利用深夜人車較少時間飆行於此，排氣管發生轟隆聲響，著實擾民清夢，轄區警雖不時安排警力巡查，但因權責機關並非警察單位，得須以環保局有限時間與人力，配合聯合稽查，這讓改裝車有恃無恐持續飆行。
昨天深夜10時許，林口警分局與新北市環保局稽查人員，聯同在林口區忠孝路272號前設立稽查點。從晚上10時到12時，短短兩個小時，共攔查79輛汽機車，並針對違法改裝排氣管的1輛汽車、6輛機車，依「噪音管制法」第11條、第26條之規定，開處1800元以上、3600以下罰鍰。
林口警方表示，駕駛人駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路如違反行政院環境保護署訂定的噪音管制法及新北市政府公告事項規定，由環保局逕行裁處並按次裁罰，無須再行通知噪音檢測事宜。
警方攔查未成年無照駕駛，除移置保管該車外，經查明車主（家長）若明知且允許未成年人無照駕駛該車，再依道路交通管理處罰條例第21條第5項舉發，希望家長有所警惕。
此外，民眾路上如遇音量擾人的汽機車輛，可針對其車牌、路段、噪音情形，照相錄影，並上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（https://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，共同維護深夜安寧。
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