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影／新北媽媽桑怒持刀刺人：敢罵我帶來的酒客
新北市黃姓媽媽桑日前轉職到蘆洲一家女陪侍的卡拉OK店上班，上班第一天，黃女就帶來陳、蔡2名熟客到店消費。酒過三巡，陳與另桌李姓來客口角，引起黃女不滿，持刀刺傷李男腹部，經送醫急救沒有生命危險。事後警方帶回黃女返所偵辦，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
據了解，黃姓女子（60歲）日前轉職到新北市蘆洲區中山一路，另家有女陪侍的卡拉OK店上班。為衝高業績，黃女上班第一天，就帶著之前熟客陳（70歲）、蔡（63歲）2男來到新到職的卡拉OK店內消費。
3人入店黃女熱情招呼，陳、蔡兩男也點抬女陪侍座旁共唱，眾人酒酣耳熱之後，陳男點歌上台飆唱，不料，卻引發另桌李姓來客（51歲）一陣穢罵，陳男被罵莫名其妙立馬嗆問「是怎樣嗎？」
此時，李男回嗆「幹嘛罵我」這下可惹怒陳男怒質「我哪時候罵你？我只是說話比較大聲一點。」雙方你一言我一句相互叫罵，還在店內大打出手。在旁黃女見李男不分青紅照白隨意罵人，且罵的又是她帶過來的熟客，認為李男不給她面子，趁著李男與陳男雙雙摔跌地上之際，怒持一把水果刀朝著李男腹部刺去。
警方獲報迅速派人趕抵，發現陳、李兩男臥倒地上，雙方還緊抓彼此衣服，經檢視李男腹部有處刀傷，緊急協助送醫急救縫合，所幸沒有生命危險。隨後將黃女與兇刀一併帶回派出所偵辦，偵詢時，黃女坦承持刀傷人，辯稱不滿李男不給她面子，亂罵她帶來的客人，才會一氣之下持刀傷人，警詢後依傷害罪嫌，將黃女移送法辦。
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