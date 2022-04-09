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不爽女友出門打麻將 惡男竟將紅貴賓活活吊死

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

郭男因女友出門打麻將，竟活活將貴賓犬吊死。圖／取自我是五股人臉書
郭男因女友出門打麻將，竟活活將貴賓犬吊死。圖／取自我是五股人臉書

新北市五股區一名郭姓男子，本月7日下午因不滿女友跑出去打麻將，竟向女友傳訊嗆聲「盡量去打麻將沒關係、我會讓你看到一個屍體在哪（那）裡」，郭男隨後竟將怒氣發洩在寵物狗身上，將同居女友、在外讀書的兒子所飼養的貴賓犬活活吊死，郭男還拍照傳給女友看，極其殘忍。

女友收到照片後驚嚇萬分，趕緊報警，事件並被貼上臉書，網友痛罵「今天殺了狗狗，明天呢？好可怕！！、會有報應的！」警方7日晚間會同動保處前往查看，但郭男已不見蹤影。新北市蘆洲警分局表示，事後已通知郭男到案說明，郭男坦承因一時情緒失控，所以拿狗出氣，訊後將郭男移送地檢署持續偵辦。

動保處則表示，郭男惡意吊死貴賓犬的行為，已觸犯動保法「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，依法最高可處2年徒刑、併科200萬元罰金。

麻將 貴賓

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