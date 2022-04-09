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爬馬博橫斷墜70米溪溝 女山友骨折待援4天吊掛獲救

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

吳姓女山友率隊攀爬馬博拉斯橫斷，6日行經阿波蘭山東南方墜落溪溝，頭部受傷、右腳骨折。花蓮消防局救難人員與空勤總隊連日陸空救援，直到今天天氣轉晴，空勤直升機再度出動，上午順利將吳女吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院治療。

玉里消防分隊長楊緯立說，花蓮縣消防局6日上午10時許接獲台中轉報，一支1男、2女的登山隊，由吳姓女領隊率領，本月2日由玉里鎮中平林道進入，預計8日由花蓮玉里鎮、卓溪鄉交界的阿桑來戛下山，吳女在阿波蘭山東南方墜落約70公尺深溪溝，同行隊友報案，表示吳女腳部及頭部創傷，意識清楚但無法行走，請求消防局派員救援。

花蓮縣消防局立即連繫空勤總隊、花蓮林管處玉里工作站、玉山國家公園南安管理站、保七總隊第六大隊南安小隊、台北榮總醫師李俊德、天馬登山協會等，共14位先遣搜救人員，於玉里分隊集結清點裝備後，分梯出動救援。

山難地點距離登山口約需4天路程，為爭取救人時效，原本計畫由空勤直升機載運6名救難人員上山，但當天氣候惡劣，只能原機返回。

今天天氣放晴，上午10時許，空勤總隊花蓮駐地直升機再次起飛，前往阿波蘭山東南方患者位置一帶並將患者吊掛成功，經初步評估患者後，搜救人員立即給予救護處置，順利將傷患吊掛並後送至德興運動場，由救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。

吳姓女山友攀爬馬博橫斷，在阿波蘭山東南方墜落約70公尺深溪溝，頭部受傷右腳骨折，今天平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供
吳姓女山友攀爬馬博橫斷，在阿波蘭山東南方墜落約70公尺深溪溝，頭部受傷右腳骨折，今天平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供
空勤直升機今天出動，成功將墜落溪溝腳部骨折的吳姓女山友吊掛救出。圖／花蓮縣消防局提供
空勤直升機今天出動，成功將墜落溪溝腳部骨折的吳姓女山友吊掛救出。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局集結多名救援人力，協助阿波蘭山山域事故救援任務。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局集結多名救援人力，協助阿波蘭山山域事故救援任務。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 患者 直升機

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