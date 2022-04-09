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影／被指欠債未還 永和8旬婦接詐騙電話急領錢 幸被阻

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市81歲婦人昨接到詐騙電話，對方自稱「警察隊長」，指婦人欠債未還，嚇得老婦急忙跑到銀行領錢，幸行員察覺有異，機警報警。永和警獲報到場阻詐，保住婦人多年積蓄。

新北市永和警分局得和派出所8日上午11時30分，接獲轄區永豐銀行高姓行員通知，表示一名婦人急忙到櫃檯要提領大額現金，疑似遭到詐騙，警員許智彥及謝心潔獲報迅速趕抵。

許、謝二員到場了解案情，鄒姓婦人（81歲）說一早在住處接到一通電話，對方自稱為「警察隊長」，表示鄒婦在外積欠債務，指示被害人至銀行領錢，需提領現金42萬元，還說會派員到家中要面交。

鄒婦聽後擔心不已，手足無措急忙到銀行要提領帳戶內所有積蓄，行員一聽直覺是詐騙集團所為，立即報警，警方到場後告知為詐騙行為，不可取信，鄒姓婦人才驚覺遭詐騙，婦人及家屬對於員警及行員積極協助民眾保住積蓄相當感謝。

永和警分局表示，本次幸好有行員機警察覺有異立即報警與員警一同耐心勸說勸阻，方能成功攔阻婦人提款。藉此提醒，如有遇到類似情境，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。

新北市81歲婦人昨接到詐騙電話，對方自稱警察隊長，指婦人欠債未還，急忙跑到銀行領錢，永和警獲報到場阻詐，保住婦人多年積蓄。記者王長鼎／翻攝
新北市81歲婦人昨接到詐騙電話，對方自稱警察隊長，指婦人欠債未還，急忙跑到銀行領錢，永和警獲報到場阻詐，保住婦人多年積蓄。記者王長鼎／翻攝
新北市81歲婦人昨接到詐騙電話，對方自稱警察隊長，指婦人欠債未還，急忙跑到銀行領錢，永和警獲報到場阻詐，保住婦人多年積蓄。記者王長鼎／翻攝
新北市81歲婦人昨接到詐騙電話，對方自稱警察隊長，指婦人欠債未還，急忙跑到銀行領錢，永和警獲報到場阻詐，保住婦人多年積蓄。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 警察

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