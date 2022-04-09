嘉義巿馬路上冒出3歲女童 騎士嚇得急煞仍撞上雙雙送醫

一名機車騎士昨晚行經嘉義市德明路時，突見跑到馬路上的3歲女童，雖緊急煞車仍擦撞幼童雙雙倒地，幸好只是擦挫傷，送醫後已沒有大礙。嘉義市警局交通隊表示，依道路交通管理處罰條例規定，未滿14歲之人擅自穿越車道，處罰其法定代理人或監護人。

昨天晚上6時左右，年約41歲吳姓男騎士行經德明路時，突然一名3歲曾姓女童跑到馬路上，吳男見狀緊急煞車仍閃避不及撞上雙雙倒地，家長隨後跑出來查看女童傷勢，幸好雙方只是肢體擦傷，但仍讓所有人都捏把冷汗，女童也嚇得不斷哭泣，經聯絡消防救護車協助送醫後騎士和女童都沒有大礙。

交通隊表示，依道路交通管理處罰條例規定，未滿14歲之人擅自穿越車道，處罰其法定代理人或監護人。將持續調查釐清雙方肇事責任。

交通隊同時提醒用路人，需有防禦駕駛觀念，除了注意周遭狀況、勿違規侵犯他人外，更應目視、耳聽，進一步預測接下來可能發生意外的情境，預先採取必要措施以避免事故發生。