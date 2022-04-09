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女子被丟高速公路行走一小時！背後原因極冷血 網轟蓄意謀殺

影／台中男深夜持刀強搶計程車 警1小時內攔截圍捕到案

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市58歲歐姓男子今天凌晨涉嫌用刀威脅范姓計程車司機拿出財物，見司機逃走後，開走計程車，警方獲報後一小時內攔下歐嫌所駕駛的計程車，詢後依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

范姓計程車司機表示，他在今天凌晨約1時30分在台中市復興路三段、台中路口，載了一名男子，男子告知要前往霧峰，但車開到大里區健東路123號農場時，這名男子突然用水果刀抵住他的右頸，威脅要他拿出錢來，他立即奪門而出，逃離現場，看到男子把他的計程車開走，往潭子方向逃逸。

台中市警局霧峰分局在凌晨1時57分獲報後，立即通報勤指中心發布攔截圍捕，發現被開走的計程車已進入第五分局轄區。

霧峰分局偵查隊及仁化派出所員警迅速趕往追緝，與台中市警局第五分局松安派出所巡邏員警在潭子區中山路一段攔下歐嫌駕駛的計程車，並起獲作案水果刀一把、被害人手機一支及零錢等物，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

霧峰分局長李建興表示，為打造台中宜居城市，掌握深夜治安狀況，在深夜時段除編排優勢警力加強各項巡守勤務，並由各級幹部帶班快打部隊，因應各項突發狀況，確保深夜民眾的安全。員警並認真看待每個案件，發揮長期偵辦刑案的經驗及敏感度，於受理報案隨即展開通報攔截圍捕，全力打擊犯罪。

台中市警局霧峰分局今天凌晨在一小時內，與台中市第五分局合力逮捕搶走計程車的歐姓嫌犯。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局今天凌晨在一小時內，與台中市第五分局合力逮捕搶走計程車的歐姓嫌犯。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局今天凌晨在一小時內，與台中市第五分局合力逮捕搶走計程車的歐姓嫌犯。圖／讀者提供
台中市警局霧峰分局今天凌晨在一小時內，與台中市第五分局合力逮捕搶走計程車的歐姓嫌犯。圖／讀者提供

計程車 台中市 強盜

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