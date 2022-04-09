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女子被丟高速公路行走一小時！背後原因極冷血 網轟蓄意謀殺

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阿伯被長髮阿飄緊跟嚇破膽 警幫他揭穿真相

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名60多歲的男子晚間外出散步發現有人尾隨，眼睛餘光瞄到對方有長髮，差點以為被女鬼緊跟嚇破膽，走進派出所求助；警方瞭解得知，原來女子見男子拄枴杖走路，便尾隨玩起「同手同腳」遊戲，員警告誡女子「人嚇人會嚇死人」，開玩笑應適可而止。

鼓山分局警方指出，7日晚間，一名60多歲男子拄著拐杖外出散步，走在旗津區中洲三路昏暗處，突然發現身後有人尾隨，眼睛餘光瞄到對方是名長髮女子，以為自己被女鬼纏上，嚇得加快腳步，直到明亮處才敢回頭看，確定對方是活生生的人。

當時男子已嚇破膽，為求心安，走至旗津分駐所向警方求救，後方的女子則一屁股坐在派出所門口，巡佐林照祥和值班警員趨前了解事發經過，警方告知男子長髮女是真人無誤，男子才鬆了一口氣。

警方詢問王姓女子（30歲）為何尾隨跟蹤男子，王女表示，因見到對方拄枴杖走路，一時覺得好玩，才走在男子後方玩起「同手同腳」遊戲，沒想到會嚇到對方，男子得知真相是烏龍一場，碎念女子兩句後，倖然離去。

警方當下也告誡王女，無故跟追他人經勸阻不聽，已有違反社會秩序維護法之嫌，女子得知犯錯後，頻向警方致歉後離去。

男子被長髮女跟蹤，以為被阿飄纏上，帶著長髮女到派出所向警方求助。記者石秀華／翻攝
男子被長髮女跟蹤，以為被阿飄纏上，帶著長髮女到派出所向警方求助。記者石秀華／翻攝
警方告誡長髮的王姓女子「人嚇人會嚇死人」，開玩笑應適可而止。記者石秀華／翻攝
警方告誡長髮的王姓女子「人嚇人會嚇死人」，開玩笑應適可而止。記者石秀華／翻攝
男子被長髮女跟蹤，以為被阿飄纏上，走到明亮處，轉頭發現原來對方是活生生的人，隨後帶著長髮女到派出所向警方求助。記者石秀華／翻攝
男子被長髮女跟蹤，以為被阿飄纏上，走到明亮處，轉頭發現原來對方是活生生的人，隨後帶著長髮女到派出所向警方求助。記者石秀華／翻攝

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