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疫情影響沒假放 八德外役監受刑人翻牆散心

遊四四南村包包遭竊 拍照留念時意外與竊嫌合影成鐵證

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

徐姓女子（24歲）4日和友人一同到台北市信義區知名景點四四南村遊玩，不料和友人一起拍照時，放在一旁的包包竟遭林姓慣竊下手取走，裡頭的1000多元現金、證件、戒指與提款卡等物品全都不翼而飛，只好趕緊向轄區吳興街派出所報案。

警方立即調閱周遭監視器畫面，發現一名男子形跡可疑，男子手持包包逃離現場，警方追查逃逸路線時，還發現竊嫌得手後在路旁清點贓款數鈔，手法相當老練。

警員蔡豐禧憑藉監視器特徵影像分析，逐一比對警方列管對象，迅速查出嫌犯為慣竊林姓男子（64歲）；徐女和友人檢視照片時還發現，案發拍照時，竟湊巧拍到竊嫌就站在包包旁邊，正準備下手行竊，成為林嫌犯案的鐵證。

林嫌到案後自稱，因缺錢繳納房租，才會心生歹念，趁民眾不注意時竊取隨身包包，並抽取現金花用，全案詢後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝
徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝
徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝
徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝
徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝
徐姓女子和友人在四四南村遊玩，拍照時意外與行竊包包的林姓男子（照片右）一同「合影」。記者廖炳棋/翻攝

監視器 贓款

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