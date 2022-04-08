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新莊派出所改建基地旁路面突坍塌 廠商急灌漿補救

聯合報 / 記者曾伯愷江婉儀／新北即時報導

新北市新莊警分局新莊派出所改建工地，今天下午3時30分，驚傳基地旁路面坍塌，導致路面坍陷出一個長寬約2公尺、深達1公尺坑洞，廠商緊急調派水泥車到場灌漿填補，所幸現場未波及其他地方，現場無人受傷，確切原因相關單位正在了解中。

據了解，今天（8日）下午3時30分許，位於新北市新莊區新莊路214巷口，新莊警分局新莊派出所改建工地旁路面突然坍陷，導致路面形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。經建商通知預拌混凝車，前來現場施作水泥回填，於下午5時44分回填完畢。

事發時轄區警立即調派3員到場交通管制疏導，新莊區公所工務課也派人前來了解，經現場勘查，研判到場應為該建案，近日施作連續壁導致塌陷。所幸現場未造成瓦斯管線破損外洩，延伸其他意外或人員受傷。確切原因仍待調查釐清，回填地方，則待水泥固定，再鋪設柏油。

廠商緊急調派預拌混泥車到場灌漿。圖／讀者提供
廠商緊急調派預拌混泥車到場灌漿。圖／讀者提供
警方現場交管。記者曾柏愷／翻攝
警方現場交管。記者曾柏愷／翻攝
新莊警分局新莊派出所改建工地旁路面突然坍陷，導致路面形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。圖／讀者提供
新莊警分局新莊派出所改建工地旁路面突然坍陷，導致路面形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。圖／讀者提供
路面塌陷形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。記者曾柏愷／翻攝
路面塌陷形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。記者曾柏愷／翻攝

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