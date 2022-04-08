新莊派出所改建基地旁路面突坍塌 廠商急灌漿補救

新北市新莊警分局新莊派出所改建工地，今天下午3時30分，驚傳基地旁路面坍塌，導致路面坍陷出一個長寬約2公尺、深達1公尺坑洞，廠商緊急調派水泥車到場灌漿填補，所幸現場未波及其他地方，現場無人受傷，確切原因相關單位正在了解中。

據了解，今天（8日）下午3時30分許，位於新北市新莊區新莊路214巷口，新莊警分局新莊派出所改建工地旁路面突然坍陷，導致路面形成一個長、寬約2公尺、深達1公尺坑洞。經建商通知預拌混凝車，前來現場施作水泥回填，於下午5時44分回填完畢。