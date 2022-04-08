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影／館長擺6千萬開記者會 要前投資者別再滿嘴謊言

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

網紅館長陳之漢，針對與忽必烈因三重館經營糾紛，今天下午在成吉思汗新莊館召開記者會，陳之漢在現場擺出6千萬現金，除了要沒能退到費用的會員安心外，也呼籲忽必烈負責人鄭先生，不要再滿嘴謊言，同時希望政府部門出手管管，還給2千多名會員及他一個公道。

館長陳之漢，今天下午在成吉思汗新莊館，擺出6千萬現金對外開記者會。他說今天桌子上6千萬現金，並不是來炫富，而是針對上個月31日，鄭姓負責人在三重館外擺了1千萬，還多次透過新聞稿表示要接手經營，甚至表明他的公司沒有問題，會員要退費他會負責。

館長說，但這月1日，三重館有大量會員前去退費，卻是完全不能退，也沒人理。翌日晚上忽必烈竟發新聞稿指控，現場退費的都是暴民，都是我陳之漢的員工，還保證4月5號中午，三重館會繼續經營。

沒想到，4月5日當天許多會員前去退費，不但退不成費用，還被現場一名疑似他們員工恐嚇，這讓他非常不捨！基於會員的權利與安全，他必須負責，所以今天才會拿出這六千萬，給大家一個保證。

館長呼籲忽必烈負責人鄭先生，請他不要再亂說話，不要只會對媒體放話，他們這邊有line對話、帳戶等證據，人要行的正做的端才會長久。他嗆對方，記者會現場5位律師團，要玩法律大戰就跟他玩。

另外，對於他在三重館經營這7年以來，他從沒拿到三重館任何好處，倒是這位負責人（鄭先生）不斷推拖，鄭拿4千多萬出來投資，但他卻做了一億元回去，如今他們拿走6千多萬，館長團隊都沒有拿到，卻反被告詐欺、背信、盜領。

館長指控，從4月1日開始他們接手經營後，成吉思汗所有員工、商標、包括他本人商標、肖像都還被他們持續使用。館長多次在直播警告，都沒作更換，他們也將提告侵業務侵占、背信、商標、著作權及代位求償。所以下個月3日，若鄭先生還沒處理退費，請會員簽給館長債權讓渡書，就可以向館長拿到退款。

對於鄭先生，館長直接爆轟，像這樣滿嘴謊言，卻提不出任何證據，會員沒拿到一毛錢的人，各位還要相信他嗎？同時也請新北市政府體育處、消保官、經發局所有相關單位，這麼多會員退不到費用，商標還被侵權，居然三重館到現在還在開業，新北市政府相關單位是不是要還給2000多會員一個公道，還給他陳某人一個公道。

館長陳之漢，今天下午在成吉思汗新莊館開記者會，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影
館長陳之漢，今天下午在成吉思汗新莊館開記者會，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影
館長陳之漢擺出6千萬現金，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影
館長陳之漢擺出6千萬現金，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影
館長陳之漢擺出6千萬現金，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影
館長陳之漢擺出6千萬現金，要沒法退費會員安心。記者曾伯愷／攝影

館長 陳之漢

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