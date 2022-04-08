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疑閃車失控撞上台鐵區間車 檢警相驗死因

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於昨天深夜台南40歲蘇姓男子駕車行經台一線北上257公里處嘉縣水上鄉段，疑為閃避車輛失控與迎面而來的南下區間車發生碰撞，強大撞擊力造成轎車變形成廢鐵，蘇男受困車內，搶救約3小時區間車與轎車拖開才協助蘇男脫困，但已明顯死亡；今天檢警相驗，死因為創傷性休克、全身多處鈍性創傷與骨折，已採集眼球液送檢以確認是否酒駕。肇事發生原因持續調查中。

這件車禍發生於昨天深夜11時40分許，事發時列車上約有30名乘客，台鐵調派區間車接駁他們到嘉義車站。

據了解，蘇男昨天晚間獨自駕車出門往嘉義市，行經這路段疑似為閃避1輛迴轉轎車，加速右偏撞上路樹後，飛越約1公尺高護欄，180度旋轉掉在軌道上，與迎面而來3782次區間車南下區間車碰撞。

台鐡局表示，於現場南靖車站到嘉義站間設有強固的柵欄圍籬阻隔。轎車仍飛越圍籬違規侵入西正線內，遭到上行3782次撞及，因轎車卡在列車下方處理較費時，於今日清晨5時6分恢復正常行駛，共處理5個小時16分，影響3班車、約130位旅客。

蘇男駕駛黑色轎車，與南下區間車發生碰撞，車體全毀宛如廢鐵。記者莊祖銘／攝影
蘇男駕駛黑色轎車，與南下區間車發生碰撞，車體全毀宛如廢鐵。記者莊祖銘／攝影

嘉義 台南 台鐵

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