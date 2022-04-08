影／三重館營運糾紛 「館長」開記者會擺6千萬現金要會員安心

成吉思汗三重館營運糾紛越演越烈，館長陳之漢數次開直播，指控加盟店三重館違約並退出經營。忽必烈健身公司則連發2次聲明，並開記者會反控陳之漢「忘恩負義不實言論」雙方互告。上個月三重館點交，忽必烈抱出1千萬宣示沒有財務危機，今天下午陳之漢則加碼到6千萬開記者會，除要會員們安心之外，也提醒新北市政府相關部門好好查查。

近來館長陳之漢開直播宣布，成吉思汗集團自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。並稱對方把負責人以及銀行帳戶變更，讓館長這方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，成吉思汗已提出法律告訴。

上個月26、27日接連兩日，館長不但在臉書《飆捍》發文爆料，三重館不但會員近日想退費退不到錢，房東沒有按照合約收到支票、被多家銀行抵押借錢、不繳大樓管理費、去年9月修理冷氣50幾萬不給廠商被告上法院，累積未付款項金額已達2千多萬元及違反加盟合約不將營利交給總公司。還強調「由他一人承擔…如三重館不退費，4月後可至新莊館，簽債權轉移文書，然後由我本人退款給你。」

對此，忽必烈健身館有限公司，連發兩次聲明指控「館長」陳之漢及其所屬團隊，僅受委託負責現場運營，另控陳之漢自2021年6月起多次於直播平台及FACEBOOK社群平台，發表不實言論中傷該公司，承諾對往來廠商應付款項及所屬員工之薪資，未有拖欠，日後亦同。並已尋妥專業經營團隊，於陳之漢及其所屬團隊退出經營後於原址繼續經營，會員權益不受影響。

上個月31日，雙方委任律師在三重館點交，陳之漢並沒出現現場，則是委任律師李璇辰代表清點。忽必烈健身公司負責人鄭朝杰由律師秦嘉逢陪同下到場清收，面對媒體詢問，律師秦嘉逢以陳之漢不是三重館股東，只不過受委託營運，依所簽兩份合約，陳之漢和他的團隊，依照營業額抽取百分之三的營業費。

但陳之漢團隊卻從2019年開始，有溢領服務費情形，還透過直播散布不實言論，忽必烈公司這邊已經對陳之漢及相關人員提起侵占、背信、妨害名譽、妨害信用及民事訴訟請求返還溢領的服務費，以捍衛公司權益。忽必烈公司更大動作擺出一千萬現金，澄清公司資金沒有困難。

不過，這月2日，館長在臉書發文狠酸三重館負責人鄭先生，上月31日大擺陣仗擺出一千萬，結果事隔一天，館內不僅亂擺放會員資料、退費資料，隨意開放所有人進出，還敷衍上門詢問退費的會員，毫無正面回覆，連如何退費都一問三不知。

今天下午2時許，館長陳之漢在新莊館召開記者會，現場還擺出6千萬現金表示，並不是來炫富，而是但這月5日當天，透過直播看到許多會員去三重館退費時，不但退不到會費，還被現場一名疑似他們員工恐嚇，這讓他非常不捨！所以基於會員的權利與安全，他必須負責。