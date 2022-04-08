2歲女童回外公家掉入蓄水桶溺斃 家屬恐有過失致死責任

花蓮卓溪鄉一名2歲女童，昨在外公家遊玩，疑似不慎掉進蓄水桶內，不幸溺斃。記者王燕華／翻攝 花蓮縣卓溪鄉一名2歲蘇姓女童，昨天與母親回外公家，與3歲姊姊遊玩時，不慎掉入外公家一處高約100公分、裝滿水的桶子，家屬接獲姊姊告知，趕緊將人撈出，但已無生命跡象，送醫不治，全案正由警方調查處理。

資深司法官指出，母親未謹慎照顧的單純不作為層次，因母親對2歲女童具保證人地位，母親負有保護照顧義務，母親的單純不作為，在刑法應予非難。就過失層次，一般理性謹慎之人所負之注意義務及結果避免可能性而言，2歲女童與僅有3歲的姐姐遊玩，現場又有100公分裝水的桶子，一般人應可知悉具有危險性。

司法官認為，一般而言，母親均會更加謹慎，在旁看顧，甚至阻止幼童在該處遊玩，本案母親若與一般人具相同條件，沒條件特殊的情況下，本案母親亦具有注意義務違反及結果避免可能性，而具有過失，且事後觀察，母親的疏於照顧的疏失行為，與3歲女童死亡具相當因果關係，即應負刑法過失致死責任。

花蓮縣消防局指揮中心昨天下午4時40分接獲民眾報案，指卓溪鄉立山村一處住家，疑似有人掉入水桶內溺水。三民消防分隊獲報趕赴現場救援，發現溺水的是一名小女童，已被家人拉起，由父親施以CPR，但已經沒有呼吸心跳，也失去意識；消防人員接手救護，持續對女童施以CPR，並急送玉里榮民醫院，可惜搶救後不治。

據了解，女童母親昨帶2名小女兒回到立山村娘家，後來大女兒告知家屬說「妹妹掉到水桶裡」，家人趕緊將女童從水桶救出，並通報消防隊。詳細事發原因，正由警方調查釐清中。