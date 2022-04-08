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聲稱閃避野狗自撞路旁拖板車 仍要負相關肇責
清晨有輛貨車衝撞停在路邊的拖板車，貨車車頭擠進板車後方幾乎全毀，擋風玻璃、零件散落一地一片狼藉，嘉義市消防局據報趕到現場，任姓貨車司機滿臉血跡坐在路旁等待救援，任男表示，因為要閃避野狗不慎失控撞車，救護人員協助傷者送醫，詳細肇事原因警方調查中。
今天清晨4時32分，嘉義市消防局接獲報案，在市區保福一路發生車禍事故，由德安分隊出勤救護，救護人員到達現場，發現有輛貨車疑似自撞拖板車後方，貨車車頭幾乎全毀，現場一片狼藉，車輛擋風玻璃、零件散落一地，年約31歲貨車駕駛任姓男子坐於分隔島間，臉部都是血跡。
任男表示，車輛行駛途中因閃避馬路上的小狗不慎自撞停放路邊拖板車後方。救護員評估檢查傷者頭部約有15公分長撕裂傷，意識清楚，感覺及運動功能檢查結果正常，給予清洗傷口、包紮止血後將傷患送往醫院續做治療
嘉義市警局交通隊表示，初步調查貨車司機沒有酒駕，雖然他聲稱是為了閃避野狗才發生意外，但疑似未注意車前狀況肇禍；停在路旁的拖板車距離路口10公尺以上，並緊靠路旁，初步調查沒有違規。詳細肇事責任持續調查釐清中。
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