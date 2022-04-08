影／消防弟兄創舉 今發表專利遙控電動水帶回收清洗機

台南市消防局第二大隊官田分隊研發的消防水帶清收機不斷升級！從最早手搖版改良成電動版本，今天發表「最新專利版本」、大大減輕消防員清理收納水帶負擔；市長黃偉哲到場試用「遙控操作」、見證體驗電動消防水帶清收機功能，看到不必再耗費人力、能輕鬆收起水帶同時清洗，稱讚不已，感謝消防弟兄的用心與創意。

黃偉哲表揚研發新設備的官田分隊小隊長陳至坤、義消分隊幹事陳治華等人身先士卒救災、研發設備改善打火弟兄救災環境。

他說，消防員現在不論防禦性駕駛、無人機操作、第二套消防衣及消防衣清洗、小型消防車都有非常好的創意，尤其今年清明節雜草火警只有20幾件，較去年的60幾件、前年的百餘件逐年大幅減少，顯示消防救災宣導已深入民間，感謝大家努力打拚。

消防水帶是火場不可或缺救災利器，藉水帶佈線延伸水源才能不斷供應達到滅火成效；但水帶延伸過程在地上拖行表面夾帶泥土塵沙，救災結束水帶收捲過程泥濘增加水帶重量，置放消防車輛內也造成箱體汙染，一直困擾消防人員在辛苦救災後，還要浪費體力與許多時間清潔整理水帶。

官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪等研發改進消防水帶收捲機制多年，水帶收捲時可初步清潔，減輕消防員救災後負擔，歷經多次研發改良，去年七月研發出第一代消防水帶清洗收捲機，搭配消防車高水壓清潔，有省水且初步清潔效果；今年更深入進行改良，在陳治華協助下，將手動改為電動，並安裝於消防車上，可更加省力並攜帶方便。這項設計更取得專利，消防局長李明峯要求每個分隊都配發1組。

第一代捲帶機需另外攜帶，且需手動捲帶，仍有所不便，李明峯與陳治華發想把手動捲帶改為電動，並把捲帶機架設在消防車上，收納省力又方便攜帶。

黃偉哲表示，感謝消防弟兄姐妹努力研發這麼好的水帶收納清洗裝置，這些年來台南在遠端監控資訊系統、救災裝備檢測實驗室成立、建置無人機模擬訓練設施等「均為全國首創」，去年發表第一代手捲機時，嘉義縣消防局前來取經並實際應用，今年再改良為電動捲帶，可減輕消防人員救災後的負擔。