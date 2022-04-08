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影／不爽時有車臨停擋出入 男子噴漆毀車遭送辦
新北市賴姓男子，不滿時有人把車臨停住家對角轉彎處。日前晚上，他見又有車臨停，氣得返家拿罐噴漆，朝著該車車身、玻璃、車牌，噴上斗大穢字後回家。轄區警獲報調閱監視器畫面，循線通知賴男到案說明，警詢後依毀損罪嫌送辦。
經查證，賴姓男子（50歲）是一名公車司機，住在新北市樹林區東華街的他，受不了住家對面轉彎口，時有民眾把車臨停該處，影響社區住戶通行，無奈這轉彎處未畫設紅線，無法報警處理，以至於每每遇到有車臨停，賴男只能瞪眼生悶氣。
周二（5日）晚上8時許，賴男又發現轉角處有汽車臨停，這下可按耐不住怒氣，他返家拿了罐噴漆，直接在臨停車玻璃、車牌，噴上斗大穢字，再若無其事地走回家去。
案經許姓車主訪友結束，準備駕車離開，卻發現愛車車身、車牌、玻璃都被噴漆，氣得把車開漆檢修，隨後向轄區警報案。警方獲報調閱監視器畫面，鎖定賴男涉案，並於昨天晚上近7時許，通知到賴男到案說明，偵詢時賴男坦承犯行，供稱與對方互不認識，只是不滿車子臨停犯案，警詢後依毀損罪嫌送辦。
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