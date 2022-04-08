花蓮2歲女童回外公家玩 不慎掉入蓄水桶溺斃
花蓮縣卓溪鄉一名2歲蘇姓女童，昨天與母親回外公家，與3歲姊姊遊玩時，不慎掉入外公家一處高約100公分、裝滿水的桶子，家屬接獲姊姊告知，趕緊將人撈出，但已無生命跡象，送醫不治，全案正由警方調查處理。
花蓮縣消防局指揮中心昨天下午4時40分接獲民眾報案，指卓溪鄉立山村一處住家，疑似有人掉入水桶內溺水。三民消防分隊獲報趕赴現場救援，發現溺水的是一名小女童，已被家人拉起，由父親施以CPR，但已經沒有呼吸心跳，也失去意識；消防人員接手救護，持續對女童施以CPR，並急送玉里榮民醫院，可惜搶救後不治。
據了解，女童母親昨帶2名小女兒回到立山村娘家，後來大女兒告知家屬說「妹妹掉到水桶裡」，家人趕緊將女童從水桶救出，並通報消防隊。詳細事發原因，正由警方調查釐清中。
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