高齡失智嬤不見人影 警找到人...愛孫含淚緊牽她的手

高雄市一名家住鹽埕區高齡88歲的阿嬤，日前趁2名孫子在房間聊天時，一溜煙不見人影，由於阿嬤患有失智症，莊姓孫子擔心她的安危，隨即報警；警方調閱監視器，發現阿嬤人已「散步」至離住家800公尺遠的鼓山二路，阿嬤被警方平安找回後，莊男感激地緊緊牽著阿嬤的手，感謝警方協助。

警方指出，家住鹽埕區北端街的莊姓男子6日晚間21時30分許，焦急走進建國四路派出所，莊男向警方表示，同住的阿嬤已高齡88歲，患有失智症，不久前趁他和表哥在房內聊天時，獨自外出，擔心年邁阿嬤隻身在外會發生危險，請求警方協助找人。

警方立即動員協尋，調閱監路口監視器發現失蹤的莊姓阿嬤從家裡出門後，沿著北斗街往鼓山二路方向行走，警方沿路追蹤，2小時後，在鼓山區鼓山二路161巷與50弄路口發現正在散步中的莊姓阿嬤。