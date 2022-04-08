詐貸10萬元疫情低利勞工紓困案 29人詐欺罪嫌起訴　

勞動部協助受疫情影響的勞工紓困，提供10萬元低利貸款方案，檢方查出有雇主藉機收取佣金、製造不實在職證明詐貸，台北地檢署偵查，將涉案田姓男子等29人依詐欺等罪嫌起訴。

檢方查出，詐貸集團幕後以田姓男子為首，如利用人頭申貸獲撥款，「貸款人」實拿9萬5000元，5000元轉成仲介費；檢方起訴的田姓男子如判有罪，最高可處有期徒刑5年，這是第一起與疫情連動的低利紓困詐貸案。

據調查，宜蘭縣礁溪鄉王姓麵店業者、五結鄉汽車修理廠黃姓業者在台北市松山區一處裝修公司接攬貸款案，對外收取佣金提供不實在職證明、薪資證明給有心的民眾進行詐貸。