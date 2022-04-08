影／半夜時分遮雨棚上出現老太婆 住戶吃驚報警

高雄市前金區1處透天樓房的遮雨棚上，昨天凌晨突然出現1名老婦人，老婦人在半夜時分沿著遮雨棚走動，驚動住戶，住戶趕緊報警，才將老婦帶下遮雨棚。據住戶說，老婦人已經多次獨自上遮雨棚，尤其是半夜時分，很嚇人。

據了解，這名陳姓老婦已將近75歲，經常到前金區南台橫路某神壇拜拜，離家出走後，因沒地方居住，神壇主持人才收留她，暫住神壇。

昨天凌晨2點多，老婦獨自1人攀爬出神壇的房間，就沿著成排透天樓房的遮雨棚來回走動，由於踩著遮雨棚發出聲響，才引起鄰居注意，住戶出門察看，竟發現老婦「又爬上雨遮了！」，便請求警方協助。

新興警分局前金分駐所員警到場，見老婦蹲坐在遮雨棚上，擔心她一不小心摔下， 馬上向住戶借鋁梯，扶老婆婆下遮雨棚，鄰居和員警才鬆了一口氣。