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金援烏克蘭？男子「粉紅泡泡」矇眼險失金78萬

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

烏俄戰爭成詐騙梗！屏東一名男子透過交友軟體認識一名女子，因女友想援助烏克蘭開口借錢，急到銀行匯款78萬元，幸好行員機警報案，員警趕到耐心勸說才拆穿騙局。

潮州警分局表示，險些失金的曾姓男子28歲，在電子廠工作。光華派出所警員曾雅琳及郭秉承巡邏時，接獲彰化銀行行員報稱，有民眾提領大筆金額。行員關心其用途，男子又支吾其詞，顯不尋常。

警方到場詢問男子提領大筆現金的用途，曾男欲言又止，後來才表明約1個月前透過交友軟體認識一名女子，女友以想援助烏克蘭為由，向曾男借78萬元。曾男一開始還半信半疑，但警方耐心說明相關詐騙案例，曾男才恍然大悟。

外交部今年3月透過財團法人賑災基金會發起「為自由而站：烏克蘭難民援助計畫」，該項募款已在4月1日截止，另有多個民間團體募集物資，或在臉書募款。潮州分局長簡彥匡呼籲民眾，透過交友APP或是網路平台認識朋友，只要涉及到金錢時一定要提高警覺，查覺有異可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察查證。

曾姓男子（左）在交友軟體認識一名女子，沒想到該女竟以援助烏克蘭為由借款78萬元，警方接獲報案趕往阻止。記者魏斌／翻攝
曾姓男子（左）在交友軟體認識一名女子，沒想到該女竟以援助烏克蘭為由借款78萬元，警方接獲報案趕往阻止。記者魏斌／翻攝
曾姓男子（右）面對警方關切，一開始還支吾其詞，警方耐心說明詐騙案例才拆穿騙局。記者魏斌／翻攝
曾姓男子（右）面對警方關切，一開始還支吾其詞，警方耐心說明詐騙案例才拆穿騙局。記者魏斌／翻攝

烏克蘭 詐騙 交友軟體

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