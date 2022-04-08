金援烏克蘭？男子「粉紅泡泡」矇眼險失金78萬

烏俄戰爭成詐騙梗！屏東一名男子透過交友軟體認識一名女子，因女友想援助烏克蘭開口借錢，急到銀行匯款78萬元，幸好行員機警報案，員警趕到耐心勸說才拆穿騙局。

潮州警分局表示，險些失金的曾姓男子28歲，在電子廠工作。光華派出所警員曾雅琳及郭秉承巡邏時，接獲彰化銀行行員報稱，有民眾提領大筆金額。行員關心其用途，男子又支吾其詞，顯不尋常。

警方到場詢問男子提領大筆現金的用途，曾男欲言又止，後來才表明約1個月前透過交友軟體認識一名女子，女友以想援助烏克蘭為由，向曾男借78萬元。曾男一開始還半信半疑，但警方耐心說明相關詐騙案例，曾男才恍然大悟。