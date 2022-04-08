台東1機車疑閃避迴轉車...衝撞檳榔攤 騎士幸無生命危險

台東市中興路今早上發生一起機車疑閃避迴轉轎車，擦撞轎車後直接衝撞檳榔攤，造成檳榔攤落地窗被撞破，所幸騎士只有擦挫傷,，由救護車送醫治療。至於事故原因正由警方調查釐清責任。

「玻璃瞬間破掉，嚇死了！」檳榔攤業者心有餘悸的說，自己在店內包檳榔，突然間先聽到碰撞聲後，一輛摩托車撞破玻璃，碎玻璃往店內噴濺，好在沒有被玻璃劃傷到身體。

這起意外發生早上近9點， 一輛黑色轎車在中興路三段一處十字路口迴轉時，一名機車騎士閃避不及，直接撞上汽車車頭後，接著往右邊衝入檳榔攤內,，將檳榔攤的落地窗全部撞破。