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台東1機車疑閃避迴轉車...衝撞檳榔攤 騎士幸無生命危險

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中興路今早上發生一起機車疑閃避迴轉轎車，擦撞轎車後直接衝撞檳榔攤，造成檳榔攤落地窗被撞破，所幸騎士只有擦挫傷,，由救護車送醫治療。至於事故原因正由警方調查釐清責任。

「玻璃瞬間破掉，嚇死了！」檳榔攤業者心有餘悸的說，自己在店內包檳榔，突然間先聽到碰撞聲後，一輛摩托車撞破玻璃，碎玻璃往店內噴濺，好在沒有被玻璃劃傷到身體。

這起意外發生早上近9點， 一輛黑色轎車在中興路三段一處十字路口迴轉時，一名機車騎士閃避不及，直接撞上汽車車頭後，接著往右邊衝入檳榔攤內,，將檳榔攤的落地窗全部撞破。

機車騎士滑行了10多公尺趴在地上，連腳上的鞋子都噴飛，騎士疼痛無法站立，路人見狀立即報案將騎士送醫， 所幸只有擦挫傷沒有大礙。轎車駕駛對於迴轉肇事也承認錯誤，向檳榔攤業者承諾會負起賠償責任。

台東市中興路今早上發生一起機車疑閃避迴轉轎車，擦撞轎車後直接衝撞檳榔攤，造成檳榔攤落地窗被撞破，所幸騎士只有擦挫傷,，由救護車送醫治療。圖／民眾提供
台東市中興路今早上發生一起機車疑閃避迴轉轎車，擦撞轎車後直接衝撞檳榔攤，造成檳榔攤落地窗被撞破，所幸騎士只有擦挫傷,，由救護車送醫治療。圖／民眾提供

機車騎士 救護車

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