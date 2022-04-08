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陌生男傳抱抱圖 女陷愛情圈套...竟貸款百萬險傻投資

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名林姓女子日前上交友網站認識一名男網友，對方每天噓寒問暖，還傳送愛心及抱抱的貼圖示愛，讓林女陷入愛情陷阱，被甜言蜜語沖昏了頭，以為愛情來敲門，在對方遊說下，投資泰達幣，見有獲利，又想至銀行貸款110萬加碼投資，林女姊姊勸說不成，乾脆報警，警方勸阻軟化林女，免於受騙。

鳳山分局鳳崗派出所6日下午接獲一名女子焦急報案，女子指稱自己的妹妹聽信男網友說詞，欲向銀行申請貸款110萬元投資泰達幣，可能被騙了，請求警方協助釐清，警方獲報後，隨即趕赴銀行瞭解。

當時林姓女子（32歲）向警方表示，三月初在Tinder交友軟體上認識男網友Calvin，彼此互相加line好友後，對方每天送上暖心關懷，並傳送有「愛心」、「抱抱」等貼圖，她將對方視為男友，對方邀約他一起投資創造幸福。

林女說，和男網友一起投資泰達幣10萬元已有獲利，因雙方說好要加碼投資，由於沒足夠資金，因此向銀行申請貸款。

警方聞言，告知林女此為愛情投資詐騙伎倆，對方拿到錢後，就避不見面，不僅愛情幻滅，也會讓自己背上龐大負債，林女最後相信警方說詞，才打消貸款念頭。

高雄市林姓女子誤信陌生男傳抱抱貼圖，以為愛情來敲門，至銀行貸款百萬參與對方投資，親姊姊勸說不成，報警請求警方至銀行協助。記者石秀華／翻攝
高雄市林姓女子誤信陌生男傳抱抱貼圖，以為愛情來敲門，至銀行貸款百萬參與對方投資，親姊姊勸說不成，報警請求警方至銀行協助。記者石秀華／翻攝

愛情 泰達幣

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