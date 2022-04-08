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影／火車撞爛轎車搶救影片曝光 路樹連根拔起述目驚心
台南市40歲蘇姓男子昨晚11點40分，開車在台1線北上257公里處嘉義縣水上鄉段，疑為閃避要迴轉車子，失控撞路樹、飛越柵欄掉落在鐵軌上，遭迎面而來南下區間車撞爛，轎車變廢鐵，蘇男受困車內，直到凌晨3點多，經3個多小時搶救，區間車被拖離與轎車分開，蘇男被救出明顯死亡，檢警將勘驗調查事故及死因。
警方說，撞擊點在台1線，路樹連根拔起，飛越20多公尺，轎車飛越路旁鐵路柵欄，倒臥鐵軌遭火車撞上，事故處理權責鐵路警察，已調閱路口監視器、行車紀錄器，約談駕駛及死者蘇男家人，調查釐清原因，報檢察官勘驗。
消防人員漏夜搶救，在水上國中路段鐵軌附近火車撞轎車事故，派遣水上、鹿草及三和分隊處理，3782號車次區間列車 (台南沙崙往嘉義)撞轎車，以吊車及破壞器材救出，轎車駕駛明顯死亡。
警方調查，昨晚深夜11點多，一輛黑色轎車從南往北行駛，行經台一線275公里處水上段時，疑要閃避轉彎車，整個偏向右方，隨即滑出車道，撞爛路樹，飛越柵欄落入鐵道，台鐵3782次沙崙往嘉義電聯車經過時，撞爛轎車，整輛轎車被壓毀駕駛卡在車下。
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