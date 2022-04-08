台南男自家神壇進香燒紙錢 致兩鄰戶火災賠償獲緩刑

台南王姓男子去年4月間在東山區自家神壇舉行進香活動，在空地長時間燒大量紙錢，致灰燼及火苗飄散，引發2鄰居倉庫、住處火警，經消防局派員灌救，兩住戶財損近百萬元，王男涉公共危險罪被起訴，與兩鄰居分以12萬5千元、5萬元和解後，台南地院處3月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，去年4月11日，王男在住處神壇舉行進香活動，自下午3時至4時間，在住處前方空地燃燒大量紙錢，至晚間6時，因燃燒紙錢所產生灰燼及火苗飄散，飛入鄰居住宅東側倉庫屋簷，附著在石棉瓦與美麗板間空隙後起火燃燒，掉落該處倉庫內堆放棉被、衣物等易燃物，導致住宅燒燬，計有2戶受到波及。而李姓男子、陳姓男子因火災事故，分別受有70萬元、18萬元的財產損失。

經台南市消防局火災原因調查，認兩戶客廳、廚房室內空間，屋頂均已燒塌掉落地面，喪失其原先遮蔽風雨、供人棲身的效用等，且有現場勘查照片佐證，認住宅因火災事故已達於燒燬的程度。

台南地院認為，王男因一時疏失，未注意在鄰近住宅位置，長時間劇烈焚燒大量紙錢所生的危險，肇致火災事故發生，燒燬本案住宅及部分屋內物品，且於火災發生當下，尚有被害人等人在住宅內，幸因及時察覺燃燒產生的異味而及時逃出始未受傷，對於公眾及被害人等人人身安全仍造成相當危險，並使被害人等人蒙受財產損失，很不應該。