男嬰溢奶險休克嚇壞阿嬤 警車半夜幫開道3分半火速送醫

台中1名未足月大男嬰日前低溫時疑似休克，阿嬤半夜醒來驚見他沒了呼吸，嚇到抱著孫子和家人到鄰近的第一分局公益派出所求救，警方考量人命關天，隨即決定為他們一家開道，沿途鳴笛火速送醫，原本10分鐘路程縮短至3分半鐘就抵達，讓男嬰能即時獲救，目前已經脫離險境出院。

第一分局指出，3月30日凌晨2點多公益派出所警員李峻邑、鄭入嘉擔任巡邏勤務，66歲余姓婦人突然衝進所內，神色慌張表示她不到1個月大的男嬰疑似溢奶「沒了呼吸」，考量住在派出所附近，又怕叫救護車時間來不及，才請求警方護送到醫院救治。

警方隨即決定幫開道，由後方余的先生開車跟隨，警車沿路下鳴笛原本要經過好幾個紅路燈，距離近3公里約10分鐘路程，縮短至3分半鐘就到達醫院，家人也馬上抱男嬰到急診室求助。