影／轎車掉鐵軌遭火車撞 男卡一團廢鐵救出已死亡
台南40歲蘇姓男子昨晚11點40分許，開車在台一線北上257公里處嘉縣水上鄉段，疑為閃避要迴轉車，失控撞路樹、飛越柵欄掉落在鐵軌上，與迎面而來的南下區間車發生碰撞，轎車當場嚴重變形成廢鐵，他受困車內，直到今凌晨3點多，經過3個多小時，區間車被拖離與轎車分開，蘇姓男子才被救出，但已明顯死亡，將由檢警相驗。
蘇男母親、弟弟和數名友人事發後很快就抵達現場，全程不發一語，耐心回答警方提問。
事發時列車上約有30名乘客，台鐵調派區間車接駁他們到嘉義車站。先中斷電便消防隊員入內救援，約凌晨2點55分從嘉義車站調度另輛區間車，將事故列車往後拖，清空現場後在車內發現已明顯死亡的蘇男。
據悉，蘇男昨天晚間未向家人交代行蹤，獨自駕車出門往嘉義市，沿台一線北上經約257公里處，疑似未閃避1輛迴轉轎車，加速右偏撞上路樹後，飛越約1公尺高護欄，180度旋轉掉在軌道上，與迎面而來3782次區間車南下區間車碰撞。
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