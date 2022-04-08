影／轎車掉鐵軌遭火車撞 男卡一團廢鐵救出已死亡

聯合報 / 記者莊祖銘林伯驊／嘉義即時報導

台南40歲蘇姓男子昨晚11點40分許，開車在台一線北上257公里處嘉縣水上鄉段，疑為閃避要迴轉車，失控撞路樹、飛越柵欄掉落在鐵軌上，與迎面而來的南下區間車發生碰撞，轎車當場嚴重變形成廢鐵，他受困車內，直到今凌晨3點多，經過3個多小時，區間車被拖離與轎車分開，蘇姓男子才被救出，但已明顯死亡，將由檢警相驗。

蘇男母親、弟弟和數名友人事發後很快就抵達現場，全程不發一語，耐心回答警方提問。

事發時列車上約有30名乘客，台鐵調派區間車接駁他們到嘉義車站。先中斷電便消防隊員入內救援，約凌晨2點55分從嘉義車站調度另輛區間車，將事故列車往後拖，清空現場後在車內發現已明顯死亡的蘇男。

據悉，蘇男昨天晚間未向家人交代行蹤，獨自駕車出門往嘉義市，沿台一線北上經約257公里處，疑似未閃避1輛迴轉轎車，加速右偏撞上路樹後，飛越約1公尺高護欄，180度旋轉掉在軌道上，與迎面而來3782次區間車南下區間車碰撞。

台鐵局調度區間車，將事故列車往後拉，以利救援。記者莊祖銘／攝影
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拖吊業者將事故車輛碎片吊離軌道，車體扭曲變形如廢鐵。記者莊祖銘／攝影
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警方在車內找到蘇姓男子遺體，已明顯死亡，由殯葬業者協助送往殯儀館。記者莊祖銘／攝影
警方在車內找到蘇姓男子遺體，已明顯死亡，由殯葬業者協助送往殯儀館。記者莊祖銘／攝影
蘇男駕駛黑色轎車，與南下區間車發生碰撞，車體全毀宛如廢鐵。記者莊祖銘／攝影
蘇男駕駛黑色轎車，與南下區間車發生碰撞，車體全毀宛如廢鐵。記者莊祖銘／攝影
蘇男駕駛黑色轎車，疑似為閃避迴轉車輛，高速右偏撞上路樹。記者莊祖銘／翻攝
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嘉義 路樹

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