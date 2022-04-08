轎車台1線撞樹噴飛掉鐵軌畫面曝 區間車：來不及煞

家住台南白河40歲蘇姓男子昨天晚間11點40分許，獨自開車沿台一線北上，行經約257公里處嘉縣水上鄉段，疑為閃避要迴轉的車，失控撞路樹、飛越柵欄掉落在鐵軌上，與迎面而來的南下區間車發生碰撞；轎車嚴重變形毀損，他受困車內失去生命跡象，消防人員持續搶救3個多小時，破壞車體救援中。

警方取得目擊的另一輛轎車行車記錄器，發現案發時，蘇姓男子的黑色轎車高速行駛，疑似為閃避同向1輛車從加油站駛出、一路切往內側車道要迴轉，蘇的車便往右偏，撞上路樹後，飛起180度旋轉翻越柵欄到鐵軌上。

轎車碰撞後成1團廢鐵，蘇男受困車內失去生命跡象，台鐵局正切斷電力，方便消防隊員入內搶救。蘇母和蘇弟稍早也到場，在旁禱告，希望奇蹟發生。

據了解，蘇男昨晚約11點未告知家人，獨自一人駕車離家，驅車沿台一線北上往嘉義市方向駕駛，警方調閱監視器發現，蘇駕車駛經257公里處、嘉縣水上鄉路段時，疑似為閃避1輛南下迴轉的白色轎車，高速大角度右偏，撞上路樹後，飛越約1公尺高護欄，180度旋轉，落在約400公尺遠外鐵軌上。

據列車長表示，當時看到蘇男駕駛轎車突然出現在眼前、車頭相對，根本來不及煞車。當時車上約30名乘客，台鐵局也派出區間車接駁往嘉義車站。