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台南新營瓦斯管破裂外洩搶修中 警交管籲民眾路過小心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新營區復興路、太子路口上午瓦斯外洩，新營警分局獲報員警到場發現周遭彌漫濃厚瓦斯味，地下瓦斯外洩壓力造成路面突起龜裂、騎士車輪壓到隆起路面摔車受傷，立即封鎖周遭路口管制人車；意外現場新營區公所、中油公司及大台南瓦斯公司會勘，開挖確認管線洩漏點後修復。下午四點過後封閉範圍縮小不再大面積交管，但因預計施工到深夜，警方提醒民眾路過減速慢行。

新營分局表示，獲報後第一時間周邊民治派出所、後鎮派出所及太宮派出所警力，管制復興路與金華路至新進路，針對周邊復興新進、金華復興、太子復興及復興路378巷口等4處重要路口交管警戒，引導民眾由民治路、隋唐路、金華路改道行駛，避免車輛經過造成路面塌陷危險，並通報警察廣播電台提醒用路人注意交通狀況。

新營分局長斯儀仙表示，這次突發狀況因警消、區公所及相關公司單位及時橫向聯繫，各單位都秉持「主動、積極、關懷」精神迅速應變，保護市民生命財產安全。

台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
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台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供
台南新營瓦斯管破裂外洩搶修，員警交管。圖／新營分局提供

台南 瓦斯外洩 警察

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