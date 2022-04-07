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新竹男遭通緝高雄避風頭 一個動作被警盯上意外落網

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

新竹縣一名吳姓男子因犯竊盜案未到庭，3月30日被新竹地檢署發布通緝，吳男為躲避警方查緝，清明連假南下高雄避風頭，未料，車子停放路邊時，剛好巡邏車經過，警方見吳男未戴口罩在路邊抽菸，形跡可疑，趨前攔查，發現吳男是通緝犯，並在身上起出一包毒咖啡包，訊後依法解送歸案。

三民一分局哈爾濱所員警3日晚間20時執行巡邏勤務，巡經三民區安東街時，見吳男（26歲）未戴口罩，在路邊閒晃，還邊走邊抽菸，警方於是趨前勸導，盤查吳男身分時，意外發現吳男3月30日被新竹地檢署發布竊盜通緝。

吳男聲稱，因在新竹被通緝，利用清明連假南下至高雄找朋友避風頭。當時見巡邏警網經過，心虛不敢下車，待巡邏車通過後才放心在路邊抽菸，沒想到，員警居然又繞回來，警方訊後將他解送歸案，毒品案則依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

三民一分局哈爾濱所員警巡經三民區安東街時，見吳男未戴口罩，邊走邊抽菸，趨前勸阻攔查，意外查獲吳男是通緝犯。記者石秀華／翻攝
三民一分局哈爾濱所員警巡經三民區安東街時，見吳男未戴口罩，邊走邊抽菸，趨前勸阻攔查，意外查獲吳男是通緝犯。記者石秀華／翻攝

新竹 通緝 抽菸

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