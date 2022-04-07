母貓叼幼貓至鹹酥雞店 老闆誠徵貓奴照顧3年挨告侵占

愛貓人士林女、陳女2016年替幼貓kiki、糖糖找飼主，但認養貓咪的飼主小陳（化名）因為要到日本求學，委託林女照顧貓咪，林女、陳女照顧貓咪3年後，自認為小陳「不適任」拒絕返還貓咪，小陳提吿2人侵占2隻貓咪。士林地檢署偵結，認定林女2人涉嫌侵占貓咪，依法起訴。

愛貓人士51歲林女、46歲陳女在新北市淡水區合開一家鹹酥雞店，2016年3月間母貓「黑黑」產下5隻幼貓，母貓把其中２隻幼貓「叼到」鹹酥雞攤位前，林女隨即將2隻貓咪「kiki、糖糖」送醫並尋找飼主。

林女的臉書在2016年6月24日發文「誠徵貓奴」po文指出「kiki要找家、糖糖已由好朋友認養」林女、陳女的朋友小陳分別在2016年5月、7月月間認養kiki、糖糖，取得所有權，且有聲明書及公證書。

小陳認養貓咪後，因「無合適2隻幼貓的飼養環境，及預定至日本求學」沒有帶貓咪回家，委託林女照顧2隻貓咪，約定由小陳支付飼養費，歸國後取回貓咪。

起訴指出，林女在經小陳委託照顧貓咪3年後，2019年6月16日由陳女傳訊息告知小陳「要留下2隻貓，並想歸還小陳支付的飼養費」小陳得知後拒絕提議，希望2人依約定讓她歸國後接回貓咪，表達不想拿回飼養費，也不會放棄貓咪所有權；林女、陳女仍拒絕歸還2隻貓咪，侵占入己，涉犯侵占罪嫌。

林女、陳女供稱，小陳確實是2隻貓咪的所有權人，但經2人討論露，認為小陳「不適任」決定拒絕交還kiki、糖糖。