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高雄燒烤店暗夜遭人砸店 2男落網動手原因曝光
高雄市鳳山區一間燒烤店今天凌晨遭人砸店，警方獲報到場採證，發現餐廳外展示櫃被砸毀，地上還留有一根木製球棒，調閱監視器發現2名男子駕自小客車犯案，店家指未與人結怨；警方以車追人，近午時分帶回涉案2男，嫌犯供稱不滿店家服務態度，憤而砸店洩恨。一名身穿短褲的長腿妹及其丈夫正釐清案情中。
鳳山分局埤頂所今天凌晨4時許接獲民眾報案，指位於博愛路的燒烤餐廳有物品遭破壞，警方立即趕往現場了解。發現為餐廳外營業用的展示櫃不明原因遭人砸毀。
警方派鑑識人員採證，發現地上留有一根木製球棒，現場前方20公尺處停有2輛自小客車，經警方調查車上4人後，排除與砸毀展示櫃案有關。警方隨即調閱監視器，發現2男駕駛自小客車到場後，動手狠砸展示櫃，目前已聯繫一對夫婦車主到案說明。
由於車主表示車輛借給友人使用，不了解案發經過，店家也表示，並未與人結怨，不知為何會有人砸店挑釁。
警方今天近午時分查獲涉案的賴男（30歲）及林男（27歲），嫌犯供稱之前到店內消費時，員工服務態度不佳，不滿店家未處理，因此才砸店洩恨，警方訊後依毀損罪嫌將賴、林2人移送法辦。
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