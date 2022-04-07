聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑未做安全措施 桃園冷氣工自9樓失足墜下中庭慘死
桃園市一名冷氣工人昨天與同事在社區9樓外牆安裝室外機，疑似因未做足安全措施，失足摔落，掉在中庭花圃中，沒了呼吸心跳，同事見狀趕緊報案求援，救護人員雖然緊急將他送醫仍不治，墜樓及死亡原因有待檢方相驗釐清。
警方調查，死者蔡姓男子（40歲）與同事廖姓男子昨天早上9點在蘆竹區南昌路一處社區大樓9樓安裝冷氣，該處正在裝潢無人居住，案發時蔡男正在外牆邊安裝室外機，廖男則在室內，結果蔡疑似沒踩穩，且未作安全措施，不慎墜落中庭花圃。
廖男見同事墜樓，趕緊報案求援。警消獲報到場時，蔡男已沒了呼吸、心跳，手腳有多處外傷，經緊急送醫後仍於昨下午4時44分宣吿不治；警方今報請桃園地檢署相驗，確切死因有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言