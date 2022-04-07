疑未做安全措施 桃園冷氣工自9樓失足墜下中庭慘死

桃園市一名冷氣工人昨天與同事在社區9樓外牆安裝室外機，疑似因未做足安全措施，失足摔落，掉在中庭花圃中，沒了呼吸心跳，同事見狀趕緊報案求援，救護人員雖然緊急將他送醫仍不治，墜樓及死亡原因有待檢方相驗釐清。

警方調查，死者蔡姓男子（40歲）與同事廖姓男子昨天早上9點在蘆竹區南昌路一處社區大樓9樓安裝冷氣，該處正在裝潢無人居住，案發時蔡男正在外牆邊安裝室外機，廖男則在室內，結果蔡疑似沒踩穩，且未作安全措施，不慎墜落中庭花圃。