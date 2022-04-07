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疑未做安全措施 桃園冷氣工自9樓失足墜下中庭慘死

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名冷氣工人昨天與同事在社區9樓外牆安裝室外機，疑似因未做足安全措施，失足摔落，掉在中庭花圃中，沒了呼吸心跳，同事見狀趕緊報案求援，救護人員雖然緊急將他送醫仍不治，墜樓及死亡原因有待檢方相驗釐清。

警方調查，死者蔡姓男子（40歲）與同事廖姓男子昨天早上9點在蘆竹區南昌路一處社區大樓9樓安裝冷氣，該處正在裝潢無人居住，案發時蔡男正在外牆邊安裝室外機，廖男則在室內，結果蔡疑似沒踩穩，且未作安全措施，不慎墜落中庭花圃。

廖男見同事墜樓，趕緊報案求援。警消獲報到場時，蔡男已沒了呼吸、心跳，手腳有多處外傷，經緊急送醫後仍於昨下午4時44分宣吿不治；警方今報請桃園地檢署相驗，確切死因有待釐清。

死者蔡男為冷氣工，昨天在蘆竹區一處社區9樓安裝室外機，不慎失足墜樓逝世。記者楊湛華／翻攝
死者蔡男為冷氣工，昨天在蘆竹區一處社區9樓安裝室外機，不慎失足墜樓逝世。記者楊湛華／翻攝
死者蔡男為冷氣工，昨天在蘆竹區一處社區9樓安裝室外機，不慎失足墜樓逝世。記者楊湛華／翻攝
死者蔡男為冷氣工，昨天在蘆竹區一處社區9樓安裝室外機，不慎失足墜樓逝世。記者楊湛華／翻攝

桃園 冷氣

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