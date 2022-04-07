熟女假逛街真行竊 一中街店家提醒同業注意「速度快」

台中市陳姓女子被一中街的服飾店家上網爆料，涉嫌在4日在店內假裝逛街，行竊衣物，造成店家損失1300元，店家上網臉書「爆料公社」，公布陳女行竊時的穿著，提醒同業「偷竊速度很快」，要提高警覺，警方查出涉案的陳女身分，發現她有類似素行是慣竊，初步調查有4間業者受害，已通知陳婦到案說明，並依竊盜罪送辦。

第二警分局育才所在5日下午1時許獲報，一中街有服飾店在4日晚間遭小偷行竊，涉案的竊嫌是一名年約40歲的女子，假裝逛街卻隨手將店內的服飾隨手放進提袋內，造成店家損失長褲、長裙各一件，金額約1300元，店家將過程發布到臉書「爆料公社」，提醒同業注意。

警方獲報後，調閱沿線監視器，經檢視相關畫面，查出是有多項竊盜前科的陳姓女子（41歲）涉案，目前初步掌握有4間業者受傷，將持續清查被害店家，完成被害人筆錄製作，並通知陳女到案說明，全案將依竊盜罪函送偵辦。