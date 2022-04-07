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熟女假逛街真行竊 一中街店家提醒同業注意「速度快」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子被一中街的服飾店家上網爆料，涉嫌在4日在店內假裝逛街，行竊衣物，造成店家損失1300元，店家上網臉書「爆料公社」，公布陳女行竊時的穿著，提醒同業「偷竊速度很快」，要提高警覺，警方查出涉案的陳女身分，發現她有類似素行是慣竊，初步調查有4間業者受害，已通知陳婦到案說明，並依竊盜罪送辦。

第二警分局育才所在5日下午1時許獲報，一中街有服飾店在4日晚間遭小偷行竊，涉案的竊嫌是一名年約40歲的女子，假裝逛街卻隨手將店內的服飾隨手放進提袋內，造成店家損失長褲、長裙各一件，金額約1300元，店家將過程發布到臉書「爆料公社」，提醒同業注意。

警方獲報後，調閱沿線監視器，經檢視相關畫面，查出是有多項竊盜前科的陳姓女子（41歲）涉案，目前初步掌握有4間業者受傷，將持續清查被害店家，完成被害人筆錄製作，並通知陳女到案說明，全案將依竊盜罪函送偵辦。

第二警分局長陳家銘呼籲，商圈店家林立，顧客人來人往，宵小常趁被害人不注意時行竊，作案過程短暫，不易發覺，民眾應提高警覺，隨時關注店內商品或隨身財物，一發現短少，立即報案，以避免竊賊有機可乘，讓更多店家遭受損害。

台中市陳姓女子涉嫌在北區一中街服飾店行竊，有4店受害，警方將依竊盜罪偵辦。圖／摘自臉書爆料公社
台中市陳姓女子涉嫌在北區一中街服飾店行竊，有4店受害，警方將依竊盜罪偵辦。圖／摘自臉書爆料公社

爆料公社 竊盜 偷竊

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