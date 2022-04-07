女大生疑因負氣離家落水 今天尋獲遺體

彰化市一名女大學生疑因與家人吵架負氣離家，昨天凌晨被釣客發現在彰濱工業區漁港碼頭落水，經消防及海巡人員昨天與今天的搜尋，今天下午3時許，距離疑似落水點（機車停放處）約1公里處，由釣客發現疑似人的腳，通知搜救人員而尋獲。

彰化縣消防局是在昨天凌晨0時3分接獲警方轉報，立即2艘救生艇從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋，另出動空拍機於落水點周遭來回搜尋，其餘消防人員及海巡人員沿海岸線來回搜尋，卻未見蹤影。

據了解，這名女大生5日晚間疑與家人爭吵，即負氣騎著機車離家未歸。直到6日凌晨0時許，有一名在彰濱工業區漁港碼頭釣魚釣客向警方報案，表示發現有一名女子騎機車進入，隨後聽到落水及拍水聲音，研判是落水。警方依岸邊留下的機車及手機查出這名女大生身分，連絡家人到場。

消防及海巡人員今天上午再擴大搜尋，在距離疑似落水點（機車）約1公里處，由釣客發現疑似人腳，通知搜救人員，將她打撈上岸。