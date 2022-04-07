銀行報案男子使用詐騙專戶 台中警逮犯罪集團

台中警方日前獲報，大里區一家銀行有男子疑似使用詐騙專戶，警方到場突破男子心房後，循線逮捕詐騙集團成員5人。市警局長蔡蒼柏事後到銀行頒獎表揚，感謝警民連線打擊犯罪。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，國光派出所巡佐薛明元、警員黃昜鈞，於民國111年3月29日上午11時執行巡邏勤務時，獲報大里區永豐銀行報案稱，櫃台有一名男子，疑似使用詐騙專戶，請警方到場處理。

警方到場後，行員向警方表示，年紀輕輕的顏姓男子，到櫃檯欲補發提款卡及詢問轉帳相關事宜，但行員發現顏男已於3月24日在他行掛失補發提款卡，另顏男在短時間內曾變更多次資料，並在3月28日個別有5筆款項匯入帳戶，總計新台幣325萬元。

因顏男帳戶轉入大筆金額，與他的職業收入、交易習慣明顯不符，行員懷疑可能是詐騙專戶，因此通知警方到場處理。經警方與顏男溝通並突破心房後，成功查獲詐騙專戶，並因此循線逮捕詐騙集團成員5人。

台中市警察局局長蔡蒼柏，事後會同霧峰警分局長李建興，前往大里區永豐銀行答謝，並致贈感謝狀表揚，另至國光派出所感謝員警破案辛勞。李建興表示，將持續落實與轄區各銀行、超商等警民連線合作，共同打擊詐騙犯罪集團。