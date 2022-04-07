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嘉159線超速車禍多 新設測速闖紅燈照相桿21日啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線（媽祖大道）新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿；1日起公告宣導，預計21日啟用，速限60公里。

交通隊說，統計該路段自2019年至今年間3月，計發生死亡事故4件，受傷事故75件，分析發生原因，以駕駛人超速行駛（含臨路口未減速慢行）、不依標誌標線號誌指示及闖紅燈居多。

警方雖持續加強路口違規取締，並不定時架設移動式測速照相，但因警力有限，無法全天候進行執法，藉設置測速闖紅燈照相桿遏制違規行為，使民眾養成速度管理及路口安全觀念，以有效防制交通事故發生，保障行車安全。

當地路段速限60公里，超速機車罰款1200元起跳，汽車1600元起跳，警方呼籲駕駛朋友，十件車禍九次快，測速執法非以處罰為目的，維護用路人的安全，除固定測速桿，也將不定期針對其他易超速違規衍生肇事路段，加強移動式測速執法。

嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線 (媽祖大道)新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿，預計21日啟用，速限60公里。圖／警方提供
嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線 (媽祖大道)新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿，預計21日啟用，速限60公里。圖／警方提供
嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線 (媽祖大道)新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿，預計21日啟用，速限60公里。圖／警方提供
嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線 (媽祖大道)新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿，預計21日啟用，速限60公里。圖／警方提供

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