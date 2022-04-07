嘉159線超速車禍多 新設測速闖紅燈照相桿21日啟用

嘉義縣警察局交通隊鑒於嘉159線（媽祖大道）新港月眉路段與166線路口，常因車輛超速、闖紅燈衍生交通事故，新設測速闖紅燈照相桿；1日起公告宣導，預計21日啟用，速限60公里。

交通隊說，統計該路段自2019年至今年間3月，計發生死亡事故4件，受傷事故75件，分析發生原因，以駕駛人超速行駛（含臨路口未減速慢行）、不依標誌標線號誌指示及闖紅燈居多。

警方雖持續加強路口違規取締，並不定時架設移動式測速照相，但因警力有限，無法全天候進行執法，藉設置測速闖紅燈照相桿遏制違規行為，使民眾養成速度管理及路口安全觀念，以有效防制交通事故發生，保障行車安全。