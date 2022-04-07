賭場藏身工廠設監視器避查緝 新北警破獲逮40人

國內COVID-19疫情升溫，新北市警方獲報五股區某處廠房有人聚賭，追查發現此賭場有組織性且裝設監視器，還提供口罩等防疫物資，一舉查獲賭場負責人及賭客共40人，送辦、裁罰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，但新北市警察局日前獲報，指稱五股區工業區內某處廠房，近期每到夜裡就有不明人士進出，引發居民擔憂。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天宣布破獲天九牌職業賭場，一舉查獲賭場負責人及賭客共40人。其中顏姓負責人、林姓員工等6人警詢後依賭博罪嫌移請台灣新北地方檢察署偵辦，賭客34人依違反社會秩序維護法裁處罰鍰。

警方調查，顏姓負責人經營賭場為業，以廠房為掩護，僱請林姓員工等5人擔任清注、司機、把風等職，無視疫情升溫，竟招攬賭客聚賭，且為讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資。

警方經1個月時間蒐證，日前展開攻堅破門行動，當場查扣賭資抽頭金千元籌碼卡185張（價值新台幣18萬5000元）、現金5萬元、賭具天九牌、骰子、記帳單、帳冊、無線電、點鈔機及監視器等物。

警方表示，將持續取締職業賭場，並將深入追查幕後主持、金主及是否有黑道幫派介入。