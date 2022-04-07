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自小客違停黃網線 下一秒被休旅車衝撞2人傷

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區昨日下午發生一起車禍意外！一名劉姓女子為接送中風的阿公以及母親上車，將自小客違停在路口的黃色網線上，一輛休旅車行經該處未注意，直接狠撞劉女座車，造成劉女正在上車的阿公和母親摔落在地，所幸送醫無生命危險，詳細車禍肇責由警方調查中。

新興分局指出，該起車禍發生在昨日下午16時30分許，當時劉姓女子（28歲）將黑色自小客車停在新興區林森一路上，欲接送中風的阿公和母親上車，駕駛休旅車的陳姓男子（25歲）駕車行經該處，未注意車前狀況，直接撞上劉女的黑車。

當時劉女的阿公和母親正要上車，陳男的休旅車直接撞上劉女的車尾，造成劉女一家三人來不及反應，劉女的阿公和母親摔落在地，兩人各受有四肢擦挫傷傷害，兩車則分別車頭和車尾受損。

事故發生後，警方和救護車到場，劉女阿公和母親經送醫治療，所幸無生命危險，警方調查，當時劉女違停在黃色網線上，陳男則疏於注意車前狀況，兩人均無酒駕行為，將進一步調查詳細肇責。

拖吊車將肇事的休旅車拖離事故現場。記者石秀華／翻攝
拖吊車將肇事的休旅車拖離事故現場。記者石秀華／翻攝
高市劉姓女子將自小客違停在路口的黃色網線上，一輛休旅車行經該處未注意，直接狠撞劉女座車，造成2人受傷。記者石秀華／翻攝
高市劉姓女子將自小客違停在路口的黃色網線上，一輛休旅車行經該處未注意，直接狠撞劉女座車，造成2人受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 休旅車 中風

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