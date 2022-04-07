影／不怕疫情升溫 賭場藏身工業區警破門逮40人

新北市警局日前獲線報，五股區工業區內一處廠房內暗藏賭場，昨晚新北市刑大會同保大霹靂小組幹員破門攻堅，破獲天九牌職業大賭場，當場查獲由顏姓男子主持，林姓男子等5人負責清注及把風和34名賭客，查扣現金5萬元、賭具天九牌、骰子、記帳單、帳冊、無線電、點鈔機、監視器等證物，警詢後，顏男等6人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依違反社維法裁罰。

新北市五股區工業區內一處廠房，近來每到夜裡就有不明人士進出，引起附近居民擔憂，新北市警察局日前獲報，派員前往查看，竟發現該場疑似暗藏賭博場所，新北市刑大偵一隊及偵四隊昨晚持新北地法搜索票，由保安大隊霹靂小組幹員支援破門攻堅，當場在廠房內破獲天九牌職業大賭場。

現場查獲負責人顏姓男子（45歲）、清注的林姓男子（20歲）等6人及賭客34人，查扣賭資抽頭金千元籌碼卡185張，共18萬5000元、現金5萬元、賭具天九牌、骰子、記帳單、帳冊、無線電、點鈔機、監視器等證物，顏男等6人依賭博罪嫌送辦，賭客則依法裁罰。

警方調查，顏姓負責人經營賭場為業，以廠房作為掩護，雇請林姓員工等5人擔任清注、司機、把風等職，無視疫情升溫擴散，竟招攬賭客聚賭，且為了讓賭客放心，現場備有口罩及酒精等防疫物資。