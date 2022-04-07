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影／高鐵最美風景！癌友血流不止 旅客中有4名醫護齊搶救
高鐵上最美風景不在窗外，而是在車廂裡！一名鼻咽癌患者搭乘高鐵時，疑似喝飲料嗆傷，導致血流不止並陷入昏迷，當下至少來了4名熱心醫護，齊心協力一起加入搶救行列。
一名鼻咽癌患者與家屬，6日一同到台北榮總就診，回程搭乘661車次從台北站上車。就在列車經過桃園站時，家人發現癌友喝了飲料後，鼻腔間不斷滲血，用紙巾也無法止血，只好請求列車長上前幫忙。
列車長見情況危急，立刻在車廂間廣播，詢問是否有醫護同時搭上這班車，並請求新竹站先叫救護車協助送醫，不到3分鐘，車廂內至少來了4名醫護，而且彼此互不相識，經過初步確認發現患者生命跡象不太穩定，立刻使用車廂內AED開始幫患者救治。
列車停靠新竹站時，眾人也幫忙將人抬上擔架進行CPR，醫護們素昧平生卻一同加入搶救病人行列，這才是高鐵上最美風景。
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