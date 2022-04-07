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台中夜店跨年前大亂鬥 副店長竟刪監視器遭滅證罪起訴

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯一間夜店去年跨年前發生大亂鬥，警方逮捕滋事8人依傷害等罪嫌送辦，凌晨回店內調閱監視器時，蕭姓副店長為不讓員警認出涉嫌人身分，竟指示江姓員工把錄影全刪掉，2人還辯稱「都是不小心的」，但檢方認為不合理，不採信其辯詞，偵結依煙滅證據罪嫌起訴2人。

檢警調查，去年12月31日位於西屯區的夜店發生鬥毆，包括2名林姓、張姓、陳姓、唐姓及劉姓男子一夥人，因和舞池、包廂內的傅姓、陳姓、吳姓及李姓等4名客人起衝突，還拿東西丟擲、拉扯，過程中傅男的黑色毛衣還被拉到脫線破損。

當天因台中第六分局警方正在夜店門口執行守望勤務，到店內處理時認為挑起事端的林等8人涉及傷害、聚眾鬥毆等罪嫌，凌晨2點多在店內依現行犯逮捕移送台中地檢署偵辦。

未料夜店的蕭姓副店長（33歲）為了要掩蓋犯罪，避免警方認出參與鬥毆人的身份，趁著員警將涉嫌人逮捕帶走後，竟指示江姓員工（28歲）把店內1樓、門口監視器有關鬥毆時段的影像通通刪掉。

直到凌晨3點多員警打算調閱影像進一步釐清時，才驚覺錄影檔案竟然都憑空消失，循線得知2人涉及滅證送辦。

檢方訊時，蕭、江均矢口否認犯行，蕭辯稱沒有指示員工刪影片，江則表示自己首次操作幾次，不知道要怎麼調閱，2人還異同聲說「都是意外，不小心按錯才刪掉錄影」。

檢察官根據警方取得夜店中控室回放、備份及格式化流程等，發現江操作機器時，當點選「格式化」案件，螢幕中間隨即會出現警告畫面，詢問「清除硬碟HDDI確定嗎？」，並有是、否選項。

檢方認為，就算江一開始真的是誤按，當畫面出現警告時就應發現，且他不但沒選擇備份，還一再確認要格式化，顯然不符常情，不採信其辯詞，偵結依煙滅證據罪嫌起訴蕭、江。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

夜店 監視器 檢察官

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