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影／缺錢花用神明金牌也敢偷 警方5小時逮人破案

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

真的是太歲頭上動土！一名年僅21歲的黃姓工人，因缺錢花用，竟盯上金門知名的廟宇瓊林保護廟，黃姓嫌犯在5日深夜23時到廟裡行竊，他用掃把將神明身上的金牌從神龕中釣出，得手3面金牌，隔天一早廟方就發現金牌短少，隨即報警，警方經調閱監視器，火速在5小時內逮人，並起出贓物，宣布破案，全案依竊盜罪偵辦移送。

金湖分局金湖派出所所長謝承宏表示，警方在昨日上午7時許接獲保護廟的蔡姓主委報案，表示廟內供奉的神明金牌有3面金牌遭竊，損失金額為1500元，員警立即調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查。

承辦員警發現嫌犯很像他認識的人，經以車追人，鎖定黃姓男子涉有重嫌，並於昨日中午12時前往黃嫌住所查訪，午睡中之黃男見員警到場，就神色緊張，員警跟他說明案情及提示蒐證影像後，黃嫌當下即坦承犯行，主動從房間內取出3面金牌，並坦承不諱。

警方表示，瓊林保護廟具百年歷史，不僅是地方民眾信仰中心，更是旅遊觀光景點，警方獲報後即積極偵辦，調閱廟內及周邊路口監視器影像畫面過濾，以車追人鎖定黃男涉有重嫌，在短短5小時內就破案。

據了解，黃姓男子供稱，他是缺錢花用，才會竊取金牌變現，他竊得神明身上的金牌3面後，將金牌藏放於房間衣櫥櫃頂，還沒來不及銷贓，就被警方查獲，正所謂賊星該敗，警方詢後依竊盜罪偵辦移送。

廟方人員對於警方緝而不捨，在短期內查獲嫌犯，紛紛表示感謝。

金湖分局分局長曾冠螢表示近年來廟宇金牌、香油錢竊盜案件尚有所聞，呼籲廟方除加裝錄影監視系統防範、神像懸掛金牌應取下妥善保存，且勿設置防護功能較差之功德箱，以確保寺廟財物安全。

廟內的監視器，清楚拍下黃嫌行竊過程。圖／警方提供
廟內的監視器，清楚拍下黃嫌行竊過程。圖／警方提供
瓊林保護廟具百年歷史，不僅是地方民眾信仰中心，更是旅遊觀光景點。記者蔡家蓁／攝影
瓊林保護廟具百年歷史，不僅是地方民眾信仰中心，更是旅遊觀光景點。記者蔡家蓁／攝影
知名瓊林保護廟供奉的神明，傳出有3面金牌遭竊，員警立即調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查，逮到嫌犯並起出贓物。圖／警方提供
知名瓊林保護廟供奉的神明，傳出有3面金牌遭竊，員警立即調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查，逮到嫌犯並起出贓物。圖／警方提供
金湖分局金湖派出所所長謝承宏受訪時說明偵辦與破案情形。記者蔡家蓁／攝影
金湖分局金湖派出所所長謝承宏受訪時說明偵辦與破案情形。記者蔡家蓁／攝影

金牌 監視器 竊盜

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