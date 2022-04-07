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行員機警阻詐 警逮5成員查扣325萬警局長親致謝

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區永豐銀行行員機警，上個月29日上午及時通報警方偵破詐騙案，逮捕詐騙集團成員5人，查扣詐騙得款325萬元。市警局長蔡蒼柏上午特別親自到銀行致贈禮品與感謝狀向行員致謝，另也到國光派出所慰勉有功員警。

警方說，永豐銀行日前報案，指有一名年紀年輕的顏姓男子欲補發提款卡及詢問轉帳相關事宜，但行員發現他顏男上個月24日已在他行掛失補發，且在短時間內變更多次資料，3月28日並有5筆款項匯入帳戶，總計325萬元。

因與其職業收入和交易習慣明顯不符，懷疑可能是詐騙專戶，因此立即通知國光派出所員警到場處理。國光派出所巡佐薛明元、警員黃昜鈞到場突破顏姓男子心防，成功查扣詐騙專戶325萬元，並和警分局循線逮獲詐騙集團成員5人。

蔡蒼柏說，讚許員警落實與轄區各銀行、超商巡守與合作，共同打擊詐騙犯罪集團，期許大家同心協力持續共同保護民眾的財產、人身安全。

台中市大里區永豐銀行行員機警，上個月29日上午及時通報警方偵破詐騙案，市警局長蔡蒼柏（左三）上午特別親自到銀行致贈禮品與感謝狀向行員致謝。圖／警方提供
台中市大里區永豐銀行行員機警，上個月29日上午及時通報警方偵破詐騙案，市警局長蔡蒼柏（左三）上午特別親自到銀行致贈禮品與感謝狀向行員致謝。圖／警方提供
台中市大里區永豐銀行行員機警，上個月29日上午及時通報警方偵破詐騙案，市警局長蔡蒼柏（右四）上午到國光派出所慰勉有功員警。圖／警方提供
台中市大里區永豐銀行行員機警，上個月29日上午及時通報警方偵破詐騙案，市警局長蔡蒼柏（右四）上午到國光派出所慰勉有功員警。圖／警方提供

詐騙集團 巡守

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