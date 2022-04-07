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影／雙B車闖機車道 慘！吃罰單連車身輪胎皮都磨掉
一名BMW車駕駛，日前駕車行經新北市台65高架往板橋方向，疑因不熟路況，開進機車道，導致車身沿路被水泥護欄磨損，連輪胎、三角架鐵也掉落，整個過程都被後方騎士行車紀錄器拍下，上傳臉書《爆料公社》，目前警方已調閱監視器畫面檢視釐清，將依「道路交通管理處罰條例」第45條、第20條開處。
據了解，新北市一名網友，日前騎車經過新北市台65高架路段（新莊往板橋方向）卻碰到一輛BMW車行駛在機車道上，沿路不斷發出雙側車身被水泥護欄磨損聲響，汽車漆粉滿天飛散，連右後輪胎皮、三角架鐵也因沿路磨損應聲掉落。騎士見狀只能緩緩尾後，直到下瞭板橋端引道才馬上騎離。
事後騎士將過程上傳臉書《爆料公社》寫道「晚上回家路上遇到，沿路磨牆壁車漆粉滿天飛，後面連胎皮也掉了……」吸引近30萬人次觀看、1243人留言。有網友留言說「我以為只有迷你四驅車，才會沿著牆壁走」「我覺得他很屌啊！為了不造成阻塞」「道路牆體拋光程序啟動」「超高級技術，煞車失靈，磨牆安全」等話。
對此，警方表示，檢視網路畫面，用路人已違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第4款，自小客車行駛機車專用道，將依法開處新台幣600以上1800元以下罰鍰；另汽車行駛途中不斷擦撞護欄，導致底盤嚴重受損且車輪掉落，則依「道路交通管理處罰條例」第20條，開處新台幣1800以上3600元以下罰鍰最重可扣留牌照。
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