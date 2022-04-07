影／金門2女行車未相讓 車輛飛撞路邊村公所嚇壞民眾

金寧鄉盤山村公所旁今天上午發生一起交通事故，蔡姓女駕駛駕駛自小客車沿著林堡路往環島北路方向行駛，與由林姓女駕駛沿著堡山路往村公所方向行駛之自小客車，在路口發生碰撞，其中一車還因撞擊直接開上村公所花台，由於正值上班時間，引起路人圍觀；兩人目前都吳大礙，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，今天上午7時30分許在盤山村公所發生交通事故，疑似兩輛車在路口未停等，直接碰撞，雙方車輛車頭皆受損壞，其中一車卡在盤山村公所旁花台上，當中林姓駕駛因受撞擊，導致胸部肋骨受有骨折傷勢，由消防隊送醫救護，蔡姓駕駛則返家休息。

據盤山村長翁品洋表示，一大早就接到里民通報有車禍發生，撞擊的聲音很大，讓住在附近的民眾都嚇了一大跳，好在兩名女駕駛送醫後都無大礙，他也說，應該是旁邊的廣濟廟有庇佑，讓這起廟前車禍，幸車損人輕傷。