出門透氣卻沒帶鑰匙 8旬翁徘徊街頭警助返家
桃園市大園區一名86歲老翁昨天下午到家門外曬太陽透氣，突然一陣大風吹來將大門關上，讓沒帶鑰匙的他被鎖在門外，只好在街頭上徘徊，被熱心民眾見狀報案，員警到場後陪他挨家挨戶打聽，得知老翁孫女就住隔壁，請她幫忙開門後讓老翁順利返家休息。
大園警分局表示，新坡派出所昨天下午4時許接獲民眾通報，在中山路一段的巷弄內有一名老翁在路上徘徊多時，似乎需要協助，警員王品翔、李佳欣獲報後立即到場了解。
警方問老翁身分資料，得知他姓羅，卻不記得住家地址，並表示只是想走到家門口曬太陽透氣，沒想到大門被突然吹來的強風關上，導致他被鎖在門外，不知如何是好。
員警隨後帶著羅姓老翁挨家挨戶詢問鄰里，順利抵達老翁住處，並得知女兒就住在隔壁，上前敲門，沒多久老翁孫女就從屋裡走出來，她看到爺爺被警察帶回家也一頭霧水，經員警告知原委後才鬆口氣。
老翁孫女說，父母白天都外出工作，她因學校停課剛好在家，但可能是待在房間內，未聽到爺爺呼叫，所幸員警即時提供協助，才讓爺爺平安返家，非常感謝警方熱心幫忙。
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